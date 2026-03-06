特殊詐欺事件で高齢女性から現金をだまし取ったとして、航空自衛隊小松基地に所属する30歳の自衛官の男が埼玉県警に逮捕されました。電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、石川県小松市に住む航空自衛隊小松基地に所属する30歳の自衛官です。男は去年9月、何者かと共謀して埼玉県入間市の70代女性に電話で「厚生年金の還付がある」などと持ちかけ、自分名義の口座におよそ50万円を振り込ませたうえ、小松市内のATMで引