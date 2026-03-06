巨人は６日、オリックスと午後６時からオープン戦（京セラＤ）で対戦する。先発予定は開幕投手筆頭候補の山崎伊織投手。２月のキャンプ中は２１日のオープン戦ヤクルト戦（那覇）で２回無失点、同２８日の韓国サムスンとの練習試合（那覇）で３回１失点と順調に調整を進めてきた。野手は外国人と坂本、丸らベテランも大阪遠征に参加。中川ら登板予定のない一部投手と、捕手の甲斐はＧ球場で残留練習を行う。阿部監督はこの