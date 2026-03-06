第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は開幕した５日までにメディアガイドを公開し、詳細な大会ルールが明らかになった。ピッチクロック（投球時間制限）は、走者なしで１５秒以内、走者ありで１８秒以内と定められ、ピッチコム（サイン伝達機器）の使用も認められた。ベースもこれまでの１辺１５インチ（約３８・１センチ）から、メジャーで使用されている１８インチ（約４５・７センチ）に巨大化されたものが