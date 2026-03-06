５日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、人気９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介が出演。以前、黒柳徹子からもらった手紙を持参し、黒柳のさまざまなリクエストにこたえながら、黒柳にある“お願い”をして盛り上がった。佐久間は、ジャケットのポケットから「誕生日だったときのお手紙で、３１歳の時にいただいたお手紙です」と、以前出演していたＮＨＫＥテレ「み