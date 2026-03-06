築地銀だこは、4日より全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で『大創業祭』をスタート。第1弾では、看板商品『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』を“サンキュー価格”の税抜390円で販売し、きょう6日が最終日となる。【画像】『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』購入は1人1会計につき2舟まで『大創業祭』は、同店が3月14日に創業29周年を迎えることを記念し行うもの。第1弾は、4日〜6日までの3日間限