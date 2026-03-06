新日本プロレスは６日、東京・大田区総合体育館で行う「旗揚げ記念日」の全対戦カードを発表した。１９７２年３月６日に同所（当時の名称は大田区体育館）でアントニオ猪木さんが旗揚げした新日本プロレス。旗揚げメンバーで大田区体育館での第一戦の第一試合に出場したドラディションの藤波辰爾が参戦する。５４年目の記念日の参戦は今年５月にデビュー５５周年を迎える藤波にとっても大きな記念となる一戦。「旗揚げ記念日