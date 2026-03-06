歌手でタレントの荒木由美子（66）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。5日に誕生日を迎えた夫で歌手湯原昌幸（79）の近影をアップした。「今日は最強開運日+湯原さんの誕生日。こんなめでたい人はいないので、新しいお財布で初めて宝くじを買ってもらいました。さすがに今日は最強開運日なので、長蛇の列でビックリ。めげずに並んで買ってもらいました。ちょっとウキウキ。恥ずかしかったようです。出かける前にthank you」