MBS（大阪市北区）は6日、今年の「第98回選抜高等学校野球大会（センバツ）」公式テーマソングが、女性アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の楽曲「絶対的主人公」に決まったと発表した。今年のセンバツは3月19日に開幕。MBSでは決勝戦を地上波で生中継し、大会の全31試合を公式サイト「センバツLIVE!」でライブ配信。CS放送「GAORA」でも全試合の中継を予定している。また、大会期間中にはダイジェスト番組なども予定さ