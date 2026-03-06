メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県田原市で早咲きの桜と菜の花が見ごろを迎えています。 田原市福江町の免々田川沿いには約3キロにわたり300本ほどの河津桜が植えられています。 この時期は早咲きの桜として知られる河津桜のピンクと菜の花の黄色の組み合わせを楽しむことができます。 今年は暖かい日が続いたこともあり、桜の開花が10日ほど早かったということです。 8日までは期間限定で夜間のライトアップがあり