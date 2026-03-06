メ～テレ（名古屋テレビ） 車やバイクなどの「モビリティー」のテーマパーク、三重県鈴鹿市の「鈴鹿サーキットパーク」に7日から新たなアトラクションが登場します。 新たにオープンするのは「スモッグラッシュアドベンチャー」です。 専用のモビリティーに乗り込み、洞窟をイメージしたコースを光線銃を使いながら探検していく全世代向けのシュӦ