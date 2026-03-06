illustration:kanehisa Kazuya 「将来は出世してバリバリ働きたい！」……そう思える人が、今の日本にはどれくらいいるでしょうか？最近、管理職になることを「罰ゲーム」のように感じる人が増えています。20,30代の意識調査では、管理職になりたい人の割合は世界最低レベル。現場で輝いていた先輩が、昇進した途端に疲れ果ててしまうのはなぜなのか。「罰ゲーム化する管理職」（集英社インターナショナル刊）の著者