明日7日(土)の明け方、国際宇宙ステーション(ISS) / 「きぼう」が日本付近の上空を通過します。条件がそろえば、空をゆっくり移動する明るい光として肉眼でも見ることができます。観測できる時間帯や見え方のポイント、気になる明け方の天気をまとめました。「きぼう」が見られる地域や時間明日7日(土)の明け方、日本付近の上空を国際宇宙ステーション(ISS)が通過します。ISSには日本の実験棟「きぼう」があり、日本人宇宙飛行士の