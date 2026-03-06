東海地方は、スギ花粉の最盛期が続いています。来週にかけても、スギ花粉が大量飛散するでしょう。また、明日7日(土)から8日(日)は、西高東低の気圧配置で、上空に寒気が流れ込む見込みです。東海地方は、晴れる所が多くなりますが、北寄りの風が冷たく寒くなるでしょう。スギ花粉の飛散や寒暖差に注意してください。今日6日(金)は天気下り坂夜遅くは広い範囲で雨に今日6日(金)は、寒冷前線に伴う雨雲が西から近づくため、天気は