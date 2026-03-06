2025年8〜9月に行われたバレーボール女子世界選手権では、驚異的な粘り強さで点を取りにいく日本代表チームの姿が観る者を魅了した。主将を任されたのは、現在イタリアのプロリーグで活躍する石川真佑選手。男子代表主将・石川祐希選手の妹だ。貪欲に勝利を求め続ける彼女が目指すものは――（構成：吉井妙子撮影：岸隆子〈Elenish〉）【写真】CEVカップを制し、笑顔が弾ける石川選手* * * * * * *メンバーを見た時に覚悟を決め