◇NBAレイカーズーナゲッツ（2026年3月5日ボール・アリーナ）レイカーズのレブロン・ジェームズ（41）が5日（日本時間6日）に敵地ナゲッツ戦に先発出場。第1Q途中にNBA最多フィールドゴール（FG）数を更新した。カリーム・アブドゥル・ジャバーが保持していた偉大な記録を“KING”が塗り替えた。先発出場したレブロンは第1Q残り6分35秒にアリウープダンクを叩き込んで、フィールドゴール数が通算15837本目の成功となっ