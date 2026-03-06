福島、山形両県で男女５人の自殺を手助けしたなどとして、自殺ほう助などの罪に問われた福島市の無職男（３７）に対し、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）は６日、懲役５年（求刑・懲役６年）の判決を言い渡した。判決によると、被告の男は２０２４年５月〜２５年１月、福島県の女性ら１０〜２０歳代の男女５人が練炭自殺するのを手助けし、このうち４人を死亡させるなどした。被告の男は公判で、９件の起訴事実のうち自殺