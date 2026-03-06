6日の衆院予算委員会で、中道改革連合の野間健議員が、定員数減少が続く農林水産省の職員の在り方をめぐり、鈴木憲和農水大臣に質した。【映像】「よくわからない回答でした」→場内に起こった笑い（実際の映像）野間氏は、かつて野村哲郎元農水大臣にこう提言したという。「例えば畜産局が霞が関にある必要ないんですよね。南九州とか鹿児島とかですね、あるいは熊本とか、北海道とか、そういうところに職員さんの半分以上い