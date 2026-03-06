シェイクスピアの四大悲劇の一つで、人間の苦悩を描いた傑作として愛されてきた『ハムレット』が、5月9日から東京、大阪、愛知で上演されます。2月24日、都内で製作発表記者会見が開かれ、主役のハムレットを演じる歌舞伎俳優・市川染五郎さんのほか、主要キャストの當真あみさん、石黒賢さん、元宝塚歌劇団花組トップスターの柚香光さんが出席。会見の様子をお届けします（取材・文：婦人公論.jp編集部 写真提供：松竹） 【