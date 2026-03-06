お笑いコンビ・ナイツの塙宣之さんが同居しているちょっと変わった舅「静夫さん」との日々を綴ったエッセイ『静夫さんと僕』（徳間書店）がコミカライズされ、KADOKAWAから同名のコミックエッセイとして出版された。数々の奇行で塙さんたち家族を驚かせ続けてきた静夫さんは、実は１年半前から施設に入居しているという。塙さんにお話を伺いました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部）注射を打った後に子どもより泣き叫ぶ静夫