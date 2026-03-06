お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「お金との付き合い方をchat gptに相談している人として」を綴ります。【写真】絶景露天風呂で入浴中の青木さん* * * * * * *青木さやか「タイトル」はこちらお金との付き合い方についてChatGPTの活用法が人それぞれで面白く、わたしもまた毎日いろいろな使い方をしている。会話していることも