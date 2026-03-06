All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、埼玉県在住42歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：42歳男性同居家族構成：本人、妻（40歳）、長男（12歳）、長女（9歳）居住地：埼玉県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人620万円、配偶者180万円現預金：約900万円リスク資産：約600万円「三井住友銀行のスーパー定期に300