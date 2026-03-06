際立つ個性を表現するデザインと快適な室内空間ホンダは2026年3月5日に、同年春に発売を予定している新型乗用EV（電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」に関する情報を、自社のホームページで先行公開しました。発売に先立ち、3月19日より先行予約の受付を開始します。【画像】超カッコいい！これがホンダ新型「インサイト」です！ 画像で見る（30枚以上）新型インサイトは、「OUTSTANDING IMPACT（アウトスタンディング イ