¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢½Õ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤È¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥é¥Æ¡×¤ò¡¢3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ë¹ç¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¢£¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òËËÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Îº£½Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¤Ã¤È¡¢Ì´¤Õ¤¯¤é¤à¡£¡×¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤È¡Ö¥·