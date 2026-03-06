１９日に開幕する春のセンバツ高校野球の組み合わせ抽選が行われ、３３年ぶりに出場する崇徳高校の初戦の対戦相手が青森の強豪、八戸学院光星に決まりました。 センバツの組み合わせ抽選会は、６日午前９時ごろから大阪市内で行われました。 去年秋の中国大会を制し３３年ぶりに出場する崇徳。 新村瑠聖主将「崇徳高校、６番です」。 一回戦は大会初日の第３試合。青森の強豪、八戸学院光星との対戦に決まりました。 新村瑠聖