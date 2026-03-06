ブルーベリーの一大産地の静岡県西部では出荷に向けて準備が進み、浜松市では3月6日、目ぞろえ会が開かれました。 【写真を見る】「大玉でパリッとした食感」ブルーベリーの一大産地で目ぞろえ会 年間約70トンの出荷見込む＝浜松市浜名区 濃い色を付けた大粒のブルーベリー。浜松市浜名区の選果場で開かれたブルーベリーの目ぞろえ会には地元の生産者ら18人が集まりました。