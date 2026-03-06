地元マツダスタジアムで開催するカープ公式戦チケットの窓口販売が始まりました。 ６日午前１０時の販売開始を前に約１４０人が列を作り待っていました。 「きのうのお昼の３時くらいから並んでいる。カープファン歴でいうともう４０年以上」 午前９時５０分、予定よりも１０分早く販売が始まりました。 公式ホームページでのチケット販売は１試合最大５０枚など上限がありますが、窓口販売は試合数や