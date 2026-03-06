長岡市で4日午前、急病人を搬送していた救急車が交差点で軽乗用車と衝突する事故があり、救急隊員1人が軽傷を負いました。 警察と消防によりますと4日午前9時15分ごろ、長岡市川崎町の市道で急病の80代男性を市内の医療機関に搬送するため緊急走行をしていた救急車が、赤信号の交差点に入った際に右から来た軽乗用車と衝突しました。 この事故で、救急車に乗っていた20代の男性隊員が首に軽傷を負いました。搬送中の男性は約