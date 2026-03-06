大阪府八尾市の民家でコンクリート詰めの女児の遺体が見つかり、叔父（４２）が傷害致死と死体遺棄の罪に問われている裁判。検察側は懲役１２年を求刑しました。▼弁護側は情状酌量を訴え“家族から育児を押し付けられた”飯森憲幸被告（４２）は、▽２００６年１２月下旬から２００７年１月上旬までの間に、当時の自宅（大阪市平野区）で、姪の岩本玲奈さん（当時６）に対し、顔面を殴ったり腰を蹴ったりする暴行を加え、外