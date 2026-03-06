◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ―豪州（2026年3月6日東京D）チェコ代表がスモールベースボールで先制点をもぎ取った。0―0の2回、先頭の4番・チェルベンカが左翼線二塁打で出塁。巨人でもプレーした次打者・フルプが四球を選ぶと、6番・ムジークがカウント3―0から三塁前に絶妙な送りバントを決めて、1死二、三塁と先制機を拡大した。7番・メンシクが中堅に犠飛を放ち、豪州相手に先制。球場には大歓声が沸き起こった