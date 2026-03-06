3月19日に開幕する春のセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会が開かれ、新潟県の日本文理が高知の高知農業と、帝京長岡が宮城の東北とそれぞれ1回戦で対戦することが決まりました。県勢として初めて一般選考枠で2校が同時に出場する今回の春のセンバツ。6日に大阪市で組み合わせ抽選会が開かれました。12年ぶり6回目のセンバツとなる日本文理は大会3日目の3月21日第2試合で21世紀枠の高知農業と。春夏通じて甲子園初出場となる帝京長