新潟県村上市出身でスノーボードハーフパイプの平野歩夢選手が5日、東京で開かれたイベントに出席し、早くも4年後のオリンピック出場に意欲を見せました。北京五輪での金メダルを含めこれまでオリンピック3大会でメダルを獲得している村上市出身の平野歩夢選手。大けがを抱えて出場した2月のミラノ・コルティナ大会では4回転半の大技を成功させたものの得点が伸びず7位に終わっていました。約3週間が経った5日、