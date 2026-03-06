女優の小川菜摘（63）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に俳優の渡辺裕太（36）とともにゲスト出演した。2人は、11日から東京・新宿シアタートップスで上演される劇団「熟年団」の第2弾公演「いやですわ」（脚本・演出、村上大樹氏）で共演する。小川は、渡辺について「文学座の研究生の時に20期生でこちらのお父さんの渡辺徹君と同期なんです。うちの長男と2学年違いで、幼稚園からずっと一緒