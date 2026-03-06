【香港共同】ロイター通信は6日、香港国家安全維持法違反などの罪で懲役20年の判決を受けた民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）の創業者黎智英氏が、終審法院（最高裁）への上訴を見送ると報じた。懲役20年が確定する。