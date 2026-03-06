【北京共同】ロイター通信は5日のロンドン電で、海上輸送の要衝ホルムズ海峡の緊張の高まりを踏まえ、中国が同海峡を通過する原油輸送船などの安全な航行を認めるようイランと協議していると報じた。複数の外交筋が明らかにしたという。米国とイスラエルの攻撃を受けたイランは、ホルムズ海峡を事実上封鎖する動きをみせた。中国は友好的な関係を持つイランの行動に不満を抱いており、カタール産液化天然ガス（LNG）輸送船も含