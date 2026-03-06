◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―オーストラリア（６日・東京ドーム）チェコ（１敗）が、オーストラリア（１勝）との一戦に臨み、両軍無得点の２回に、７番・メンシクの中犠飛で先制した。２回はチェルビンカの左翼線二塁打でチャンスを作ると、フルプが四球で一、二塁。１死二、三塁から７番メンシクが１４６キロの直球を高々と打ち上げ、確実に先取点をもぎ取った。チェコ側の三塁ベンチには母国の国旗を掲げるファン