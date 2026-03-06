県内への就職内定率は54.2% 半数近くが鹿児島県外へ この春、高校を卒業し企業に内定している人の半数近くが、鹿児島県外への就職を決めていることが分かりました。 これは鹿児島労働局が発表したものです。 今月、県内の高校を卒業する予定で、企業に内定している人は1月末時点で3011人でした。このうち1633人が県内の企業、1378人が県外の企業に内定していて県内への就職内定率は54.2%と、前の年を0.9ポイント下回っています