MM型カートリッジ「Nd9」 完実電気は、英Regaブランドの新製品として、MM型カートリッジのリファレンスモデル「Nd9」と、アップグレード交換針「Carbon Pro」を3月6日に発売した。価格は、Nd9が152,900円、Carbon Proが7,700円。 アップグレード交換針「Carbon Pro」 MM型カートリッジ「Md9」 カートリッジ設計およびカンチレバー開発における数十年にわたる専門知識を結集