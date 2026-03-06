５日、李希氏が討議に参加した福建省代表団の会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京3月6日】中国の李希（り・き）共産党中央政治局常務委員・中央紀律検査委員会書記は5日午後、自らが所属する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議福建省代表団の討議に参加した。