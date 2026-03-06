５日、丁薛祥氏が討議に参加した遼寧省代表団の会議。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京3月6日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は5日午後、自らが所属する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議遼寧省代表団の討議に参加した。