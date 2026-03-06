５日、王滬寧氏が討議に参加した貴州省代表団の会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京3月6日】中国の王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席は5日午後、自らが所属する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議貴州省代表団の討議に参加した。