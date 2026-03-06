５日、趙楽際氏が討議に参加した四川省代表団の会議。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京3月6日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）共産党中央政治局常務委員・全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長は5日午後、自らが所属する第14期全人代第4回会議四川省代表団の討議に参加した。