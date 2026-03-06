ユニクロの「UTme!」に5日から、『ポケモン』の新作街作りゲーム『ぽこあポケモン』（Nintendo Switch 2）デザインが登場した。【写真】『ぽこあポケモン』Tシャツやトートバッグ（デザイン例）ニンゲンにへんしんしたメタモンが活躍する同ゲームのスタンプ。ユニクロが展開する「ベーシックTシャツ」「トートバッグ」等の商品に、好きなスタンプを選択して自由な位置にデザインできるサービス。一部店舗だとその場でデザイン