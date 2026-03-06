◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会出場校の中で最多33度目の出場となる中京大中京（愛知）は開幕日となる第1日第2試合で阿南光（徳島）との初戦が決まった。選抜大会勝利数で中京大中京は東邦（愛知）と1位タイ58勝で並んでいる。初戦突破すれば、単独トップに立つことになる。高橋源一郎監督（46）は「先輩たちが積み上げてきた勝ち星をしっかり受け止め、四国の代表でしっかり鍛えられているチーム