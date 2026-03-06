◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチェコーオーストラリア（6日、東京ドーム）前日の試合で、韓国に敗れたチェコは、試合後に整列し、一礼したあとに、ファンに感謝の拍手をおくりました。これが「スポーツマンシップ」を体現していると、SNSでも共感が相次ぎました。その礼儀、礼節はどこからきたのか、この試合前の会見でハジム監督に聞くと、前回大会での侍ジャパンとの戦いで学んだことだと語りました。