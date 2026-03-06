東日本大震災からまもなく15年です。2025年の山林火災との二重被災に見舞われた岩手・大船渡市のアワビ養殖会社が逆境を力に再起へと歩んでいます。岩手・大船渡市でアワビの陸上養殖を手掛ける「元正榮 北日本水産」は、専務の古川翔太さんの一家が40年にわたり営んできました。ただ、今は度重なる災害により出荷できるサイズのアワビは育っていません。元正榮 北日本水産・古川翔太専務：結構（顧客からの）待っているとの声が非