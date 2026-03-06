「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが5日放送されたTBS系「櫻井・有吉THE夜会」に出演。不眠に悩んでいることを告白した。この日の放送では、睡眠の悩みを解決したい芸能人らが出演。医師の見解などを聞きつつトークが進められた。共演者から「寝るのが苦手って聞いたんですけど」と聞かれたあのは「寝るのが怖い。寝つきも悪ければ寝起きも悪いから、起きる時気持ち悪くて。いろんな方法ためしても寝れないです」と答えた。