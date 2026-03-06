１防衛 ２半導体 ３レアアース ４データセンター ５核融合発電 ６石油 ７人工知能 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９フィジカルＡＩ １０宇宙開発関連 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「原子力発電」が１９位にランクインしている。 ５日付の日本経済新聞朝刊で、「日米両政府が５５００億ドル（約８６兆円）の対米投融資の第２弾候補として、米国内