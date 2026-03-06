水戸証券が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに、未定としていた２６年３月期の期末配当予想と株主優待制度の導入を発表しており、これを好感した買いが入っている。期末配当予想は普通配当２５円に加えて、今年４月に創業１０５周年を迎えることを記念して記念配当３円を実施し２８円とする。年間配当予想は４３円となり、前期実績（３０円）に対しては１３円の増配となる予定だ。 また、２６