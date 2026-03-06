Æ¬¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÉÛÃÄ¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È°Â¿´▶▶ÈïºÒÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤­¤¿¤é¡Ù¤òÆÉ¤à2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°15Ç¯¡£Ëº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÂç¤­¤ÊÃÏ¿Ì¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ø¡×--¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î²È¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ·Ð