【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』が、3月14日23時から放送。このたび、番組の見どころと公開収録の様子が公開された。 ■東北から未来への希望を届けるライブ 東日本大震災から15年となる2026年。今回は『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』と題し、スタジオを飛び出して、宮城県仙台市・仙台サンプラザホールでの公